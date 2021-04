BR-Umfrage: Eltern unzufrieden mit Unterrichtssituation

Nachrichtenarchiv - 05.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Unterrichtssituation an den bayerischen Schulen macht vielen Eltern weiter Sorgen. Eine Umfrage im Auftrag von BR24 hat ergeben, dass 62 Prozent der Eltern von Schulkindern mit den Lernbedingungen unzufrieden sind. Viele beklagen, dass das Homeschooling mittels PC, Smartphone oder Tablet nicht ausreichend vorbereitet worden sei. Dagegen werden die Hygienekonzepte an den Schulen mehrheitlich gelobt. Viele Eltern haben keine oder wenige Bedenken, was eine Ansteckung ihres Kindes im Präsenzunterricht angeht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert dagegen, heuer notfalls sämtliche Abiturprüfungen ausfallen zu lassen und stattdessen die Leistungen im Unterricht für die Notengebung heranzuziehen. Zur Begründung heißt es sinngemäß, wegen der dritten Coronawelle mit hochansteckenden Virusvarianten sei alles andere zu unsicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2021 09:00 Uhr