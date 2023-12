BR-Sternstunden-Tag bringt neuen Spendenrekord

München: Die BR-Benefizaktion Sternstunden hat gestern ein Rekordergebnis von knapp 13 Millionen Euro erzielt. Intendantin Wildermuth sagte, die hohe Summe für Kinder in Not sei sehr erfreulich. Zustande gekommen sei der Betrag durch viele kleine Spenden. Von 6 bis 23 Uhr hatten zahlreiche Prominente Spenden am Telefon entgegengenommen. Unter ihnen waren Uschi Glas, Udo Wachtveitl, Bruno Jonas und Magdalena Neuner. Bei der live im Fernsehen übertragenen Sternstunden-Gala wurden in der Nürnberger Frankenhalle mehrere Kinderhilfsprojekte vorgestellt, die von den Sternstunden unterstützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 06:00 Uhr