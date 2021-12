BR-Sternstunden sammeln knapp 11,6 Millionen Euro für Kinder in Not ein

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Sternstunden-Tag, die Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not, hat knapp 11,6 Millionen Euro gebracht. Das haben die Organisatoren nach der Spendengala im BR-Fernsehen bekanntgegeben. Es handelt sich um das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte von Sternstunden. Deren Gründer Jansing bedankte sich und sagte, jede Spende sei ein Statement für Solidarität, Mitgefühl und den Zusammenhalt. Spenden kann man noch online unter www.sternstunden.de.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 03:00 Uhr