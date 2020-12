BR-"Sternstunden" melden neuen Spendenrekord

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Benefiz-Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks zugunsten von Kindern in Not meldet einen neuen Spenden-Rekord. Es kamen gut 11,9 Millionen Euro zusammen - deutlich mehr als die rund 8,5 Millionen im vergangenen Jahr. Den ganzen gestrigen Tag hatten sich die Programme des BR notleidenden Kindern und Jugendlichen gewidmet. BR-Intendant Wilhelm dankte den Spendern für ihre Großzügigkeit und den "Zusammenhalt in schwierigen Zeiten".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 03:00 Uhr