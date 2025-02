BR sendet "Fastnacht in Franken" live aus Veitshöchheim

Veitshöchheim: Zwei Tage vor der Bundestagswahl lesen die fränkischen Narren der Politik die Leviten. Zur BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim haben sich neben Bayerns Ministerpräsident Söder zahlreiche Kabinettsmitglieder angekündigt. Auf und neben der Bühne sorgen jedes Jahr etwa 100 Künstler, Tänzerinnen, Brauchtumsfiguren, das Orchester und der Elferrat für Unterhaltung. Hinter den Kulissen sind in etwa noch einmal so viele Menschen im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der Prunksitzung des Fastnachtverbandes Franken zu sorgen.

