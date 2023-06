BR-Reporter wird bei AfD-Veranstaltung im Landtag bedrängt

Meldungsarchiv - 20.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Ein BR-Reporter ist bei einer Veranstaltung von AfD-Abgeordneten im Bayerischen Landtag von Teilnehmern bedrängt worden. Die Polizei hat inzwischen Strafanzeige wegen Nötigung gestellt. Bei dem Treffen am Donnerstag waren auch Mitglieder den Identitären Bewegung und der Burschenschaft "Danubia München" anwesend. Sie wird vom Bayerischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Zu der Konfrontation kam es, als der Journalist bei der Veranstaltung fotografieren wollte. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, der Reporter wandte sich an die Polizei. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Winhart, betonte im Gespräch mit dem BR, dass es sich nicht um eine Fraktionsveranstaltung gehandelt habe. Die Zusammenkunft als solche sei ein "ganz normaler Vorgang", so Winhart wörtlich.

