BR-Recherchen: Bundesweit massive Probleme bei Flüchtlings-Registrierung

Bayerische Krankenhäuser fordern zu freiwilligem Masketragen auf

München: Viele bayerische Krankenhäuser sehen in dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen ein Risiko. Dass die Politik auf Eigenverantwortung setze, dürfe nicht dazu führen, dass die Infektionszahlen nochmal deutlich steigen, heißt es in einem Appell der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Mehr als die Hälfte der Kliniken im Freistaat, so hieß es, hätten sich der Forderung bereits spontan angeschlossen. Konkret werden die Menschen gebeten, weiterhin freiwillig Masken zu tragen und sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Von morgen an müssen Masken in den meisten Bundesländern nur noch in Bussen und Bahnen sowie in Einrichtungen für Risikogruppen getragen werden. Zudem entfallen die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2022 08:00 Uhr