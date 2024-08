BR-Recherchen belegen Sportwetten im Amateur-Fußball

München: Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks werden international Wetten auf Spiele deutscher Fußball-Amateurmannschaften angeboten. Demnach konnte in der vergangenen Saison auf zahlreiche Partien der deutschen Ober- und Regionalligen auf dem globalen Wettmarkt gesetzt werden, was hierzulande illegal ist. Die Daten vor Ort erheben sogenannte Daten-Scouts. Sie sind im Auftrag großer Sportdatenhändler unterwegs. So beliefert das Schweizer Unternehmen Sportradar zahlreiche Buchmacher mit Echtzeit-Daten von Amateurspielen und ermöglicht dadurch Live-Wetten. Auf BR-Anfrage heißt es von Sportradar, man liefere die Daten nur an lizensierte Wettanbieter und verpflichte diese, sich an nationale Gesetze zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 07:00 Uhr