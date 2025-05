BR-Recherche zu DHL-Masche führt zu Rückgang bei Kriminellen

München: Recherchen über ein Netzwerk von Kreditkartenbetrügern haben offenbar zu einem Rückgang der kriminellen Aktivitäten in Deutschland geführt. Anfang Mai hatten der Bayerische Rundfunk und internationale Partnermedien die Strukturen hinter der sogenannten DHL-Masche offengelegt. Dabei nutzen die Täter vor allem gefälschte Webseiten des Logistikkonzerns, um an Kreditkartendaten zu gelangen. Jetzt zeigt sich: Nach der Veröffentlichung wurden viele Betrugs-Webseiten abgeschaltet. Experten gehen von einem Rückgang um 65 Prozent aus. Auch der mutmaßliche Entwickler der von den Betrügern eingesetzten Software "Magic Cat" ist demnach abgetaucht. Durch den Einsatz des Programms erbeuteten Kriminelle in einem Zeitraum von sieben Monaten Kreditkarteninformationen von knapp 900.000 Personen, 20.000 davon in Deutschland. Vermutet wird, dass ein internationales Netzwerk von chinesischsprachigen Cyberkriminellen dahintersteckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 06:00 Uhr