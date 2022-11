BR-Recherche zeigt Verstrickung von Bosch in Diesel-Skandal

IG Metall ruft in 95 bayerischen Betrieben zu Warnstreiks auf

München: Parallel zur Tarifverhandlungsrunde in Baden-Württemberg hat die IG Metall Bayern heute in 95 Betrieben der hiesigen Metall- und Elektroindustrie zu Warnstreiks aufgerufen. So soll es in Regensburg und Landshut große Kundgebungen vor den BMW-Werken geben, in der Oberpfalz wollen sich die Beschäftigten weiterer Betriebe an dem Ausstand beteiligen. In Bamberg, Donauwörth, Königsberg und Ansbach sind Kundgebungen von Bosch-Mitarbeitern gemeinsam mit weiteren Beschäftigten geplant. Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden stehen am Nachmittag in Baden-Württemberg die nächsten Gespräche an. Eine Einigung würde einen Pilotabschluss mit bundesweiter Signalwirkung bedeuten. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn.

