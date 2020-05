BR-Recherche: Bundesregierung erkannte Corona-Gefahr zu spät

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bundesregierung hat die Gefahr durch das Corona-Virus offenbar zu spät erkannt. Wie gemeinsame Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Welt am Sonntag ergeben haben, ist in Deutschland in den Monaten Januar bis März wertvolle Zeit verloren gegangen. Aus dem Protokoll einer Sitzung im Gesundheitsausschuss geht hervor, dass der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, bereits Ende Januar hinter verschlossenen Türen die mangelhafte Informationspolitik Chinas beanstandet hat. Noch am 12. Februar soll Gesundheitsminister Spahn im Ausschuss die Gefahr einer Pandemie aber als "zurzeit irreale Vorstellung" bezeichnet haben. Warnungen des Virologen Alexander Kekule und des Schutzmaterial-Importeurs Franz Mensch soll die Bundesregierung im Februar nicht beantwortet haben. Stattdessen hat Deutschland im Februar noch Schutzmaterial nach China exportiert. Ende Februar soll es in der Bundesregierung bereits erste Überlegungen zu einem Lockdown gegeben haben, während etwa gleichzeitig noch Karneval gefeiert wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 06:00 Uhr