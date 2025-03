BR-Radltour startet heuer in Unterfranken

München: Die BR-Radltour startet heuer am 3. August in Bad Neustadt an der Saale. Das hat der Bayerische Rundfunk am Abend bei der Präsentation der Strecke im Münchner Hofbräuhaus bekannt gegeben. Die rund 1.000 Hobbyradler werden dann über Hammelburg, Miltenberg und Ochsenfurt nach Mittelfranken fahren. Dort ist Station in Herrieden, eher die Radltour dann im oberbayerischen Neuburg an der Donau endet. Auch in diesem Jahr erwartet die Radler sowie Besucher abends immer ein Open-Air-Konzert bei kostenlosem Eintritt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 06:00 Uhr