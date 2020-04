BR-Radltour 2020 findet nicht statt

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die BR-Radltour findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Grund ist die angekündigte Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020. Der Bayerische Rundfunk ist mit den beteiligten Institutionen, Behörden, Partnern, Sponsoren und Kommunen im Gespräch – unter anderem geht es darum, ob die Radltour im kommenden Jahr auf der geplanten Route stattfinden kann. Die 31. Auflage der BR-Radltour hätte in der ersten Sommerferienwoche zwischen dem 26. und dem 31. Juli stattfinden sollen. Unter anderem sollten die Radler in Cham, Kelheim, Freising, Aichach, Dietfurt und Feucht Station machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 13:45 Uhr