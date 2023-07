BR-Radioprogramme weiter Nummer Eins eins in Bayern

Meldungsarchiv - 12.07.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Hörfunk des Bayerischen Rundfunks bleibt mit Abstand die Nummer Eins in Bayern. Täglich hören über 5,5 Millionen Menschen in Bayern eines der BR-Radioprogramme. Das sind mehr als die die Hälfte aller Hörerinnen und Hörer im Freistaat. BAYERN 1 bleibt mit einer Reichweite von 3,1 Millionen mit Abstand das meistgehörte Programm. Beim jungen Publikum ist BAYERN 3 weiterhin der beliebteste Sender und konnte seine Gesamt-Reichweite ausbauen auf knapp 2 Millionen Menschen. Das Kultur- und Informationsprogramm Bayern 2 erreicht in Bayern 520.000 Hörerinnen und Hörer, den Infokanal BR24 schalten täglich rund 600.000 Menschen ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2023 12:45 Uhr