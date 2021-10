BR-Koproduktion holt Studenten-Oscar in Silber

Ampel-Parteien drücken bei Regierungsbildung aufs Tempo

Berlin: Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP soll schon in der zweiten Dezemberwoche stehen. Wie die drei Parteien zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen mitgeteilt haben, wollen sie den neuen Bundeskanzler Scholz in der Woche vom 6. Dezember wählen. Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Klingbeil beginnen am kommenden Mittwoch die Beratungen der 22 Arbeitsgruppen, Ende November soll der Koalitionsvertrag dann fertig sein. FDP-Generalsekretär Wissing erklärte mit Blick auf die bisherigen Gespräche der drei Parteien, die Sondierungen hätten Mut gemacht. Auch der grüne Bundesgeschäftsführer Kellner zeigte sich zuversichtlich. So wie sich die Sondierungen gestaltet hätten, würden auch die Koalitionsverhandlungen gelingen. Als Knackpunkte bei der Suche nach einem Programm für eine Ampel-Koalition gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie beim Klimaschutz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 20:00 Uhr