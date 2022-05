BR-Koproduktion "Geliefert" bekommt Grimme-Preis

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marl: Die ARD kann sich in diesem Jahr über elf der 16 Grimme-Preise freuen. Gleich zwei Auszeichnungen erhält der Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel: Einmal für seine Rolle als Hauptdarsteller im Fernsehfilm "Geliefert", einer Ko-Produktion von BR und Arte. Und zum anderen für seine Darstellung sowie die Regie im Film "Sörensen hat Angst" vom NDR. Auch die Dokumentation "Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen" vom HR wurde geehrt, ebenso wie die ARD-Talkshow "Chez Krömer" und eine Reportage über Corona-Intensivpatienten. Die Preise werden am 26. August im Theater Marl verliehen. Die Auszeichnung ist zwar undotiert, gilt aber als renommiertester Fernsehpreis in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 12:00 Uhr