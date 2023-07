BR-Journalisten stellen für "Sternstunden" Weltrekord auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Ex-Ifo-Chef Sinn warnt vor schnellem Aus für Kohle und Öl in Deutschland

Berlin: Der frühere Chef des Ifo-Instituts, Sinn, hat die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. Der Wirtschaftsprofessor warnte in der Bild-Zeitung vor einem schnellen Aus für Öl und Kohle in Deutschland. Der CO2-Ausstoß könne nur reduziert werden, wenn alle oder fast alle auf der Welt mitmachten. Wenn nur Deutschland kein Öl mehr kaufe, dann falle der Weltmarktpreis und andere kauften es, so Sinn. Auch ein Verbot des Verbrennungsmotors ist laut dem Wirtschaftswissenschaftler sinnlos. Da es für Elektroautos zu wenig Ökostrom gebe, bedeuteten mehr E-Autos auch mehr Braunkohleabbau und damit mehr Kohlenstoff in der Luft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2023 02:00 Uhr