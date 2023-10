BR-Intendantin Wildermuth fordert fischen Elan für Münchner Konzerthaus

München: In der Debatte um ein neues Konzerthaus für die Landeshauptstadt hat BR-Intendantin Katja Wildermuth von der Politik eine Entscheidung eingefordert. Man setze darauf, dass die Politik das Projekt nach der bayerischen Landtagswahl nun mit frischem Elan angehe, sagte Wildermuth in der Sitzung des Rundfunkrats in München. Bayerns einzigartige Musik- und Kulturszene habe sich eine kraftvolle Entscheidung verdient. Für die Planung des Konzertgebäudes, in dem das Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks seine Spielstätte haben soll, ist der Freistaat zuständig. Angesichts der geschätzten Kostensteigerungen hatte Ministerpräsident Söder das Vorhaben im Wahlkampf aber vorerst auf Eis gelegt. Die Planungen laufen aber weiter.

