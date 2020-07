BR-Intendant Wilhelm fordert digitale Infrastruktur für Europa

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Eine breite Allianz aus Wissenschaftlern, IT-Experten und Medienmanagern hat die EU zum Bau einer eigenständigen digitalen Infrastruktur aufgerufen. Nach Ansicht des Bündnisses ist es "höchste Zeit" für eine Alternative zu den Internetriesen aus den USA und China. Europa müsse in digitaler Hinsicht von Konzernen wie z.B. Netflix und Google unabhängig werden, das habe die Corona-Krise noch einmal verdeutlicht, heißt es in einem Appell unter Führung des früheren SAP-Managers Kagermann und des BR-Intendanten Wilhelm. Das Bündnis fordert besonders Deutschland zum Handeln auf, das aktuell die EU-Ratspräsidentschaft innehat, sowie auch Frankreich. Die Herausforderung sei so groß, dass es ohne staatliches Handeln keine Aussicht auf Erfolg gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 06:00 Uhr