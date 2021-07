BR-Hörfunk bleibt Nummer 1 in Bayern

Starkregen sorgt in Teilen von NRW für angespannte Lage

Düsseldorf: Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen spitzt sich immer mehr zu. Nach neuem Starkregen sprach Innenminister Reul von einer außerordentlich schwierigen Situation. Besonders bedrohlich ist aktuell die Lage an der Wupper. Dort besteht wegen einer drohenden Flutwelle für Anwohner akute Lebensgefahr. In Düsseldorf wurde ein Stadtteil nach enormen Regenfällen geräumt, im Rhein-Sieg-Kreis mehrere Ortsteile. In Hagen evakuierten die Einsatzkräfte ein Altenheim. Zugstrecken und Straßen sind gesperrt. In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach Überschwemmungen den Katastrophenfall aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 01:00 Uhr