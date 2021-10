BR-Data: Gefahr der Altersarmut ist deutschlandweit in Bayern am höchsten

Merkel ruft am Tag der deutschen Einheit zu respektvollem Umgang miteinander auf

Halle: Bundeskanzlerin Merkel hat beim Festakt zum Tag der deutschen Einheit dazu aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Sie erinnerte an Anschläge wie auf die Synagoge in Halle oder den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Merkel verwies aber auch auf Beleidigungen gegen Rettungskräfte. Verbale Attacken könnten schnell in Gewalt münden. An einem Tag wie heute müsse sich jeder ehrlich fragen, wie respektvoll er mit anderen umgeht, so Merkel. Alle zusammen müssten sich fragen, wie die Demokratie vor denen geschützt werden könne, die sie verachten. Merkel mahnte zudem, die Biografie von Ostdeutschen nicht abzuwerten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 14:00 Uhr