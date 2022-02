BP und Norwegischer Staatsfonds kappen Beziehungen zu Russland

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Als Konsequenz der Invasion in die Ukraine trennt sich der größte Staatsfonds der Welt von seinen russischen Anlagen. Der Norwegische Staatsfonds gibt Anteile an 47 Unternehmen und Staatsanleihen im Gesamtwert von 2,8 Milliarden Dollar ab. Auch der britische Energiekonzern BP kappt seine Verbindung zu Russland und trennt sich von seinen Anteilen am staatseigenen russischen Ölunternehmen Rosneft. Konzernchef Looney kündigte außerdem an, er und sein Vorgänger würden sich aus dem Verwaltungsrat von Rosneft zurückziehen. BP hielt zuletzt fast 20 Prozent der Rosneft-Aktien. Wegen des Ausstiegs werde BP zum Ende des ersten Quartals bis zu 25 Milliarden Dollar abschreiben, sagte ein Konzernsprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 22:00 Uhr