Boxer stirbt nach Wettkampf in Garching

Garching: Ein Boxer ist nach einem Wettkampf in Garching bei München gestorben. Wie die Polizei heute mitteilte, starb der 38-Jährige gestern Nachmittag an den Folgen des Kampfes. Der Boxer hatte das Bewusstsein verloren, nachdem er vermutlich einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Weil rund 50 Fans den Rettungsdienst an der Versorgung hinderten, rückten über 15 Streifen und eine Sondereinheit der Polizei an, um den Bereich abzusichern. Nachdem der Sportler in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert worden war, versammelten sich dort erneut störende Fans, die von der Polizei beruhigt werden mussten. Ob die verzögerte Behandlung für den späteren Tod des Boxers verantwortlich war, ist noch unklar.

