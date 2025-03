Box-Legende George Foreman stirbt im Alter von 76 Jahren

Los Angeles: Der frühere Box-Olympiasieger George Foreman ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Foreman gewann 1968 die Olympische Goldmedaille im Schwergewicht. Anschließend war er mit einer längeren Unterbrechung von 1969 bis 1997 Profi-Boxer, eine der längsten Karrieren in der Geschichte des Sports. Legendär war sein Kampf gegen Muhammed Ali beim sogenannten "Rumble in de Jungle" 1974, bei dem er seinen Weltmeister-Titel verlor. In einem furiosen Comeback holte er sich den Titel 20 Jahre später zurück und verteidigte ihn unter anderem gegen den deutschen Boxer Axel Schulz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 06:00 Uhr