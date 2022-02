Bouffier will Ende Mai als Ministerpräsident aufhören

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Nach fast zwölf Jahren gibt Hessens Ministerpräsident Bouffier sein Amt Ende Mai vorzeitig ab. Er habe die Spitzengremien der hessischen CDU über seine Entscheidung unterrichtet, dass er am 31. Mai zurücktreten werde, teilte der 70-Jährige mit. Natürlich sei dies keine einfache Entscheidung, sagte Bouffier. Er halte den Zeitpunkt aber für richtig und sei überzeugt, dass die Koalition aus CDU und Grünen auch ohne ihn erfolgreich fortgeführt werde. Seit 2014 steht Bouffier an der Spitze der schwarz-grünen Koalition in Hessen. Nach hr-Informationen soll Landtagspräsident Rhein als neuer Regierungschef vorgeschlagen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 14:00 Uhr