Bouffier pocht vor Corona-Beratungen mit Kanzlerin auf Entscheidungen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Vor den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel dringt Hessens Regierungschef Bouffier auf weitere Beschlüsse. Es gebe genügend Gesprächsstoff und er hoffe auf einige Entscheidungen, sagte der CDU-Vize der Funke Mediengruppe. Hessen beteilige sich aber nicht an dem Wettbewerb, wer der Schnellste bei den Lockerungen sei: Wir setzen das um, so Bouffier, was wir verantworten können. NRW-Regierungschef Laschet warb für mehr Spielraum für die Länder. Aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit könne man regional unterschiedlich vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 02:00 Uhr