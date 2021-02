Bouffier mahnt zu Kampf gegen Hass und Hetze

Wiesbaden: Rund ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat Hessens Ministerpräsident Bouffier zum Kampf gegen Hass und Hetze aufgerufen. In Wiesbaden zählte er die Namen der neun Mordopfer auf und versprach wörtlich: "Wir werden sie niemals vergessen." Entschieden gegen Rassismus zu kämpfen sei Aufgabe des Staates, aber auch der gesamten Gesellschaft. Am Freitag will Bouffier an einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Morde in Hanau teilnehmen, zu der auch Bundespräsident Steinmeier und Angehörige der Mordopfer erwartet werden. Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er schließlich seine Mutter und sich selbst tötete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 18:00 Uhr