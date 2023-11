Botticelli-Werk in Italien in Privathaus wiederentdeckt

Rom: In Italien hat die Polizei in einem Privathaus in der Nähe von Neapel ein Gemälde des Renaissance-Künstlers Sandro Botticelli wiederentdeckt. Wie die Zeitung "La Repubblica" berichtet, handelt es sich um eine Darstellung der Gottesmutter mit Jesuskind, die eine dreistellige Millionensumme wert sein soll. Das Bild sei in einem schlechten Zustand, es soll nun restauriert und dann im Museum ausgestellt werden. Das Bild Botticellis gehörte im 15.Jahrhundert Papst Sixtus dem Vierten und befindet sich seit Jahrzehnten im Besitz einer italienischen Familie. Experten der italienischen Polizei waren bei einem Datenabgleich auf das Gemälde gestoßen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 13:45 Uhr