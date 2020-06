Botschafter fordert bessere Bedingungen für rumänische Beschäftigte

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Corona-Ausbrüchen bei tausenden Beschäftigten in der Fleischindustrie fordert Rumänien mehr Schutz für seine Staatsbürger in deutschen Schlachthöfen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter müssten dringend verbessert werden, sagte der rumänische Botschafter in Berlin, Hurezeanu, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh seien die Hälfte der Mitarbeiter des Unternehmens rumänische Staatsangehörige. S

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 04:00 Uhr