Botschaft zum 1. Mai: Scholz lobt Mindestlohn und verteidigt Rentenalter

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich deutlich dagegen ausgesprochen, das Eintrittsalter in die Rente zu erhöhen. In seiner Video-Botschaft zum 1. Mai sagte er, es sei eine Frage des Anstands, denen, die schon lange gearbeitet haben, nicht den verdienten Ruhestand streitig zu machen. Zugleich lobte er die Einführung des Mindestlohns in Deutschland: Der Anteil schlecht bezahlter Jobs sei dadurch geschrumpft. Scholz sprach auch den Mangel an Fachkräften an. Die Bundesregierung sorge deshalb dafür, dass Flüchtlinge aus der Ukraine schneller in Arbeit kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 01:00 Uhr