Bosch will mehrere tausend Stellen abbauen

Stuttgart: Angesicht der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Bosch mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Das Unternehmen spricht von einem weiteren "Anpassungsbedarf" von bis zu 5.500 Stellen in den kommenden Jahren. Mehr als zwei Drittel davon - insgesamt 3.800 Jobs - sollen in Deutschland wegfallen. Bosch hat schon in den vergangenen Monaten mehrere Tausend Stellen abgebaut. Dennoch befürchtet der Konzern, seine Jahresziele zu verfehlen. Erst gestern hatte das Traditionsunternehmen angekündigt, die Arbeitszeit von Mitarbeitern in der Firmenzentrale zu kürzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 16:00 Uhr