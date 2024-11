Bosch verkürzt Arbeitszeit - Autozulieferer Hirschvogel baut Stellen ab

Gerlingen: Die Krise in der Autoindustrie spitzt sich weiter zu: Jetzt hat auch der Zulieferer Hirschvogel Stellenstreichungen angekündigt. An den Standorten Denklingen und Schongau sollen insgesamt 320 Jobs wegfallen. Das haben die Mitarbeiter nach einem Bericht des "Münchner Merkurs" gestern bei einer Betriebsversammlung erfahren. Ein IG Metall-Bevollmächtigter erklärte, im Grunde hätten unterm Strich vor allem jene Firmen wirtschaftliche Einbußen, die sich frühzeitig auf den Wechsel vom Verbrenner hin zur E-Mobilität aufgestellt haben. Dazu zählt auch Hirschvogel. Von Bosch heißt es inzwischen, dass neben dem Abbau Tausender Stellen auch weitere Arbeitszeitverkürzungen auf die Beschäftigten zukommen - mit entsprechend niedrigeren Löhnen. Betroffen seien 10.000 Mitarbeiter. Insgesamt 3.800 Jobs will Bosch allein in Deutschland streichen. Und auch VW hält trotz Gewerkschafts-Protesten an Werksschließungen fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 14:00 Uhr