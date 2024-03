Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Fußball-Champions-League

Zum Sport: Borussia Dortmund steht nach einem 2:0-Sieg über Eindhoven im Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Das Hinspiel war Unentschieden ausgegangen. - Und im Eishockey hat Ingolstadt noch die Chance auf die Play-Off-Runde in der Meisterschaft: Das zweite Qualifikationsspiel in Köln haben die Ingolstädter gewonnen. Heute Abend fällt die Entscheidung in der dritten Partie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 07:00 Uhr