Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League

Paris: Borussia Dortmund hat den Einzug ins Finale der Fußball-Champions League geschafft. Der BVB hat auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain gewonnen. 1:0 hieß es am Ende in Paris nach dem Siegtreffer durch Hummels. - In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Schalke das Nachholspiel gegen Osnabrück mit 4:0 gewonnen und sich damit den Klassenerhalt gesichert. Osnabrück steht als erster Absteiger fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 23:00 Uhr