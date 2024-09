Borussia Dortmund startet mit Sieg in neue Champions League-Saison

Brügge: In der Fußball-Champions League ist Borussia Dortmund mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Der Finalist der vergangenen Saison gewann gerade eben in Belgien beim FC Brügge mit 3:0.

