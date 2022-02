Borussia Dortmund scheitert in der Fußball-Europa-League

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Borussia Dortmund ist nach dem Aus in der Fußball-Champions League auch in der Europa League gescheitert. Das 2:2 beim schottischen Verein Glasgow Rangers reichte nicht, um die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Dagegen haben die Männer vom RB Leipzig das Achtelfinale erreicht. Die Sachsen gewannen am frühen Abend das Rückspiel in Spanien bei Real Sociedad San Sebastián mit 3:1 - nach einem Unentschieden im Hinspiel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 09:00 Uhr