Borussia Dortmund scheidet aus DFB-Pokal aus

Wolfsburg: Fußball-Bundesligist Dortmund ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der BVB verlor am Abend in Wolfsburg mit 0:1 nach Verlängerung; die Niedersachsen stehen damit im Achtelfinale. Eine Runde weiter sind auch Titelverteidiger Leverkusen, Stuttgart und Wolfsburg. Im Wettbewerb vertreten bleiben zudem Augsburg, Regensburg, Karlsruhe und Köln. Heute spielt unter anderem der FC Bayern in Mainz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 05:00 Uhr