Borussia Dortmund kassiert Heimniederlage in der Europa League

Polizei nimmt europaweit tätige Schleuser fest

Rosenheim: Die Bundespolizei ist mit einer Razzia in Oberbayern und im Rheinland gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Bei den Durchsuchungen konnten drei aus Bangladesch stammende Verdächtige festgenommen werden. Die Männer im Alter von 42 bis 51 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundespolizei in Rosenheim mit. An der Razzia waren demnach mehr als hundert Beamte beteiligt. Sie durchsuchten Wohnungen in München, Garching und Köln und beschlagnahmten Beweismaterial. Die Schleuser sollen in Rumänien nach Flüchtlingen gesucht und diese per Lastwagen nach Deutschland gebracht haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 21:00 Uhr