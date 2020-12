Borussia Dortmund holt Gruppensieg in der Champions-League

Physiker Genzel nimmt Nobelpreis in München entgegen

München: Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel hat den Nobelpreis für Physik in der Münchner Staatskanzlei entgegengenommen. Überreicht wurde die Auszeichnung vom schwedischen Botschafter. Der 68-Jährige Physiker hatte ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße nachgewiesen. Wegen der Corona-Pandemie gab es heuer keine Ehrung in Stockholm. Alle Preisträger erhielten ihre Urkunden in ihren Heimatländern. Genzels Mit-Preisträger Roger Penrose und Andrea Ghez bekamen ihre Auszeichnungen in Großbritannien und in den USA. Genzel arbeitet am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 19:45 Uhr