Borussia Dortmund entlässt Trainer Nuri Şahin

Zum Fußball: Borussia Dortmund hat Trainer Nuri Şahin entlassen. Das gab der BVB bekannt. Auslöser war die gestrige 1:2-Niederlage in der Champions League bei Bologna. Zuvor hatte Dortmund auch in der Bundesliga mehrfach hintereinander verloren. Wer den Trainerposten übernimmt, will der Tabellenzehnte zeitnah entscheiden.

