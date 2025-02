Borussia Dortmund besiegt Union Berlin - Biathlon-WM geht in den letzten Tag

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund am Abend den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Kovac bejubeln können. Der BVB gewann gegen Union Berlin zuhause mit 6 zu 0. In der zweiten Liga hatte Hannover Paderborn zu Gast. Die Partie endete 1 zu 1 unentschieden. - Heute spielen die Bayern gegen Frankfurt, Leipzig trifft auf Heidenheim und Hoffenheim empfängt Stuttgart. - In der Schweiz geht außerdem die Biathlon-WM zu Ende. Sowohl die Frauen als auch die Männer kämpfen im Massenstart um die letzten Goldmedaillen in Lenzerheide.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 07:00 Uhr