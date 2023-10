Borrell wirft Israel Bruch des Völkerrechts vor

Brüssel: EU-Chefdiplomat Borrell hat Israel vorgeworfen, im Kampf gegen die Hamas das Völkerrecht zu verletzen. Auf der Plattform X erklärte Borrell, viel zu viele Zivilisten, unter ihnen Kinder, seien getötet worden. Dies sei gegen das humanitäre Völkerrecht. Der EU-Außenbeauftragte forderte eine Feuerpause, um mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Ungeachtet dieses Appells erklärte die israelische Armee Gaza-Stadt und Umgebung zum "Schlachtfeld". Die dortigen Schutzräume seien nicht sicher, heißt es in Flugblättern, die israelische Flugzeuge über dem Palästinensergebiet abwarfen. Zugleich stellte ein Armeesprecher in Aussicht, dass mehr Hilfskonvois den ägyptischen Grenzübergang Rafah passieren können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 22:00 Uhr