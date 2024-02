Borrell warnt vor "humanitärer Katastrophe" bei israelischer Offensive in Rafah

Brüssel: Angesichts des israelischen Plans für einen Großangriff auf die Stadt Rafah im Gazastreifen hat auch der EU-Außenbeauftragte Borrell vor einer "humanitären Katastrophe" gewarnt. Er schließe sich den von mehreren EU-Staaten geäußerten Warnungen an. Außerdem würde es bei einer Offensive zu starken Spannungen mit Ägypten kommen, erklärte Borell. Gestern hat Israels Armee erneut Ziele in Rafah bombardiert. Israelischen Angaben zufolge kamen dabei drei Hamas-Funktionäre ums Leben. Die Palästinenser meldeten mindestens 20 Tote. In Rafah sind mehr als eine Million Flüchtlinge aus anderen Teilen des Küstengebiets gestrandet. Am Freitag hatte Israels Regierungschef Netanjahu die Armee angewiesen, eine Offensive vorzubereiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 01:00 Uhr