Borrell warnt nach US-Angriffen in Syrien und Irak vor "Eskalation" in Nahost

Brüssel: Nach den nächtlichen US-Luftangriffen in Syrien und im Irak hat der EU-Außenbeauftragte Borrell vor einer "Eskalation" im Nahen Osten gewarnt. Kurz vor einem informellen Treffen der EU-Außenminister sagte Borell, der Nahe Osten sei ein Kessel, der explodieren könne. Deshalb rufe man alle auf, eine Eskalation zu vermeiden. Die USA hatten in der vergangenen Nacht als Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff in Jordanien Ziele im Irak und in Syrien bombardiert. Für den Angriff mit drei toten US-Soldaten an der Grenze zu Syrien und zum Irak Ende Januar machte das Weiße Haus vom Iran unterstützte Milizen im Irak verantwortlich. US-Präsident Biden kündigte an, die Angriffe würden zu gegebener Zeit weitergehen.

