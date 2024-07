Borrell verlegt EU-Außenministerkonferenz von Budapest nach Brüssel

Brüssel: Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, zieht Konsequenzen aus den nicht abgesprochenen Reisen von Ungarns Premier Orban nach Moskau und Peking. Borrell kündigte an, das nächste Außenministertreffen werde anders als bislang geplant nicht in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden. Vielmehr lade er - Borrell - die Ministerinnen und Minister nach Brüssel ein. Auch das Treffen der Verteidigungsminister werde demnach nicht in Ungarn abgehalten. Die deutsche Außenministerin Baerbock hatte Orban wegen seiner Reisen "Egotrips" vorgeworfen. Mehrere deutsche Ressortchefs hatten zuletzt Reisen nach Budapest abgesagt. Auch Vertreter Italiens und Frankreichs sind für einen Boykott. Luxemburgs Außenminister Bettel nannte die Boykott-Idee hingegen wörtlich "Schwachsinn". Besser ist es nach seinen Worten, nach Budapest zu fahren und Orban dort deutlich die Meinung zu dessen Alleingängen zu sagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 23:00 Uhr