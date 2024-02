Borrell stellt Waffenlieferungen nach Israel infrage

Brüssel: Der EU-Außenbeauftragte Borrell stellt internationale Waffenlieferungen an Israel infrage. Dabei verweist er auf die Aussage von US-Präsident Biden, der die israelische Reaktion auf den Angriff der Hamas kürzlich "überzogen" genannt hat. Wenn die Staatengemeinschaft der Meinung sei, dass im Gaza-Streifen zu viele Menschen getötet würden, müsse sie über die Bereitstellung von Waffen nachdenken, so Borrell. In den Niederlanden hat ein Gericht die Lieferung von Kampfjet-Teilen an Israel gestoppt. Die Richter begründeten die Entscheidung mit Bedenken, dass die Jets im Gaza-Krieg bei Verstößen gegen das Völkerrecht zum Einsatz kommen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 19:00 Uhr