Borrell setzt auf weitere Hilfe der USA für die Ukraine

Kiew: Der EU-Außenbeauftragte Borrell setzt darauf, dass die USA die Ukraine weiter unterstützen werden. Bei der Washingtoner Entscheidung, einen Übergangshaushalt ohne Gelder für Kiew zu beschließen, sei wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen worden, so Borrell bei seinem Besuch in Kiew. Er hoffe, dass das nicht die endgültige Entscheidung sei und die USA die Ukraine weiter helfen würden. Der US-Kongress hatte in letzter Minute mit einem Kompromiss eine Haushaltssperre abgewendet. Allerdings enthält das Übergangspaket keine weiteren Gelder für Kiew. Das bedeutet aber nicht, dass die Ukraine ab sofort keine Unterstützung mehr aus den USA bekommt. Allerdings gehen die genehmigten Mittel langsam zur Neige. Seit Kriegsbeginn hatte Washington Kiew mit mehr als 40 Milliarden Dollar unterstützt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 19:30 Uhr