Borrell fordert in Moskau Freilassung von Nawalny

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der EU-Außenbeauftragte Borrell fordert die russische Regierung auf, den Oppositionspolitiiker Nawalny sofort freizulassen. Borrell hatte sich in Moskau zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow getroffen. Die EU sei für Russland der wichtigste Handelspartner und die größte Quelle für Investitionen aus dem Ausland, erklärte Borrell. Die Themen Rechtsstaatlichkeit, Zivilgesellschaft und politische Freiheit seien zentral für eine gemeinsame Zukunft. - Borell sagte, die Beziegungen zwischen der EU und Russland seien auf einem Tiefpunkt. Grund dafür ist neben dem Fall Nawalny auch die Rolle Russlands in der Ukraine und in Belarus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 13:15 Uhr