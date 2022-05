Borne wird neue französische Premierministerin

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin Borne zur neuen Premierministerin. Die 61-Jährige folgt auf Premier Castex, der mit seiner Regierung zuvor den Rücktritt eingereicht hatte. Der Schritt gilt in Frankreich als Formalie nach einer Präsidentenwahl. Macron war vor gut drei Wochen im Amt bestätigt worden. Nach dem knappen Wahlausgang steht im Juni mit den Parlamentswahlen schon der nächste Urnengang an. Macron hatte angekündigt, mit seiner neuen Regierung sowohl linke als auch konservative Bürger anzusprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 21:00 Uhr