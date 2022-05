Borne wird neue französische Premierministerin

In Bayern verstecken sich laut SZ die meisten Neonazis

München: In Bayern sind vergangenes Jahr bundesweit die meisten Neonazis untergetaucht. Das hat eine Recherche der "Süddeutschen Zeitung" und der Plattform "Frag den Staat" ergeben, die sich auf Zahlen des Bundeskriminalamtes bezieht. Demnach fahndeten die Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland mit Haftbefehl nach knapp 600 Neonazis. Davon sollen 128 in Bayern untergetaucht sein. Das waren mehr als doppelt so viele wie in Sachsen oder Berlin und viermal mehr als in Niedersachsen. Die Zahlen stammen von September vergangenen Jahres. Das Problem untergetauchter Neonazis ist spätestens seit der Terrorserie des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds", NSU, präsent. Das Trio entwischte den Fahndern 14 Jahre lang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 19:00 Uhr